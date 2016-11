Zerbrochene Herzen kann man heilen! Click2life-Ministry.org

Ist Dein Herz auch zerbrochen, weil Du Dinge erlebt hast, die nicht schön waren, die Dir wehgetan haben, die dich innerlich verletzt haben, die Dein Herz zerbrochen haben? Kennst Du dieses Gefühl, das mit diesem zerbrochenen Herzen einhergeht, jetzt ist alles verloren!Ich möchte Dir heute Mut machen. Es ist nicht alles verloren. Scheinbar, im Moment, mag es so aussehen, aber da kommt dieser Mann Jesus, nimmt die Bibel und sucht für Dich diese Stelle heraus: “Ich bin gekommen… zu heilen, die zerbrochenen Herzens sind”Zerbrochene Herzen kann man heilen! Zerbrochene Herzen müssen nicht dazu führen, dass Du Dir verlassen und verloren vorkommst. Nein, es gibt eine Hilfe! JESUS hat es versprochen! Er sagt, Ich will Dein zerbrochenes Herz wieder heilen. Die Bibel sagt:Johannes 3,16Denn Gott hat die Welt so geliebt, daß er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe.Hast Du gehört, Du brauchst nicht verloren zu sein, sondern Du darfst weiterleben, sogar ewig! Manch einer, der ein zerbrochenes Herz hat, möchte am liebsten sein Leben wegwerfen. Da kommt Gott und ruft laut: STOPP! Wirf Dein leben nicht weg, sondern glaube an den, der Dir ewiges Leben geben wird JESUS Christus!Sei herzlich gesegnetAndreas Keiper#EvangelistAndreasKeiperWeil Menschen Jesus brauchen!