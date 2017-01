Auf der Suche nach Liebe!

Johannes 8,36An dieses Versprechen Gottes habe ich mich geklammert. Ich wuchs mit einem cholerischen, völlig unberechenbaren Vater auf. Ich war total das »Papa-Kind« und litt sehr unter seiner Ablehnung. Er nannte mich nie mit Namen, sondern benutzte stattdessen die schlimmsten Schimpfwörter. Schon mit sechs Jahren wollte ich sterben und hielt dafür die Luft an. Ich erzählte das meiner Mutter, die empört sagte: »Selbstmord ist eine Sünde, die nicht vergeben wird! Du wirst in die Hölle kommen!«Dieser Satz rettete mir 15 Jahre später das Leben, als ich meine zwei Selbstmordversuche nicht »zu Ende« brachte. Ich nahm Drogen, weil ich meine negativen Emotionen nicht mehr ertrug. Mit 17 Jahren fing ich an, mich zu ritzen, weil ich keine Antwort auf die Frage »Warum das alles?« hatte. Ich machte alles Mögliche durch: wechselnde Beziehungen zu Männern, ständige Suche nach Liebe, Kokain, eine abgebrochene Ausbildung, Klinikaufenthalte, Hunger, extrem viel Sport. Überall suchte ich Erfüllung und rutschte doch immer mehr ab. Mit 23 Jahren sagte ich mir: »Endstation, ich kann nicht mehr!« Ich gab auf, war am Boden. Doch dann fand mich Gott! Er rettete mich aus meiner Sünde, die mir völlig klar vor Augen stand. Bei Gott fand ich die Vaterliebe, nach der ich überall vergeblich gesucht hatte. Er gab mir die Gewissheit, dass ich gewollt bin. Er löste in mir die bittere Frage nach dem »Warum« und gab mir dafür ein »Ich bin für DICH gestorben«.Heute bin ich frei von Drogen und Depressionen, habe eine gute Ausbildung, arbeite in einem großen Unternehmen, bin eine glückliche Mutter und kann bezeugen, dass Gott alles heil gemacht hat. Ich kann Ihnen sagen: Es ist nie zu spät! Wagen Sie noch heute den Schritt zu Jesus. Er liebt jeden Menschen – auch Sie.Nur Gott kann unsere Sehnsucht stillen!Antonia SpagnoloClick2life MinistrySchreibe uns dein Jeus Highlight!Mein-Jesus-Highlight@jesus-befreit.deGod bless you <3