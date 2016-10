Wie ich bereits mehrfach mitgeteilt hatte, kenne ich mich in Flora und Fauna nicht so genau aus. Also habe ich das Internet nach Bestimmungshilfen durchsucht und bin auf diese Pilz-Seite gestoßen.Danach soll es sich um Schopftintlinge (COPRINUS COMATUS), einem Heilpilz, handeln.Ob Heilpilz oder nicht, würde ich mich den Dingern ohne Kamera sowieso nicht nähern. Trotzdem setze ich wie immer auf die Bestimmung durch die Pilzkenner hier bei MH.