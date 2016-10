Gelungener Vereinsausflug zur JU52-Halle

Ein Film zeigte eindrucksvoll die Bergung der JU52 in Norwegen. Anschließend war die Maschine im Original zu bestaunen. Das Mueseum bot aber noch viel mehr: weitere Flugzeuge und Hubschrauber, viele Modelle in verschiedenen Größen, Berichte und Exponate zur Fluggeschichte, Berliner Luftbrücke, Uniformen und Abzeichen und vieles mehr.Ein Höhepunkt der Ausstellung war die Besichtigung der Transall C-160, die durch zahlreiche persönliche Berichte und vorgeführten Filme einem sehr vertraut wurde.Der Ausflug klang mit einer ausgiebigen Einkehr in der Waldgaststätte Altens's Ruh aus.