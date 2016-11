Sportlerehrung in Ilmmünster

In jedem Olympia-Jahr findet in der Gemeinde Ilmmünster eine Sportler- und Funktionärs-Ehrung statt. In vier Jahren kommen zahlreiche erfolgreiche Sportler zusammen, deren Leistungen dann zu würdigen sind, so Steinberger. Florian Weiß, seit mehr als 50 Jahren Mitglied beim SV Ilmmünster, gratulierte den Sportlern und appellierte an sie, nach ihrer sportlichen Karriere in das Ehrenamt zu wechseln.Auf dem Foto links Bürgermeister Anton Steinberger mit den erfolgreichen Einzelsportlern und rechts Florian Weiß