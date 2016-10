Neuer Sportverein in Pfaffenhofen - „Body2Dance“ in BLSV aufgenommen

Das Tanzen ist zwar ein gern ausgeübter Freizeitsport, aber noch nicht so häufig in einem offiziellen Sportverein. Weiß begrüßt deshalb die Gründung des neuen Vereins, da damit in einem weiteren Verein der Tanzsport, besonders mit Jugendlichen ausgeübt werden kann. Er wünscht dem Verein und den Mitgliedern viel Freude mit Ihrem Sport und auch den Erfolg, den sie sich wünschen.Gleichzeitig stellte der Sportkreisvorsitzende dem Vereinsvorsitzenden den BLSV näher vor. Im BLSV sind 4,45 Millionen Mitglieder in über 12.000 Vereinen vereint, davon im Landkreis Pfaffenhofen jetzt 116 Sportvereine mit über 48.200 Mitgliedern. Der BLSV ist der Dachverband von 53 Sportfachverbänden und davon sind Sportarten von 38 Sportverbänden in unserem Landkreis vertreten. Fußball ist mit 14.000 Mitgliedern in 40 Vereinen natürlich die meist betriebene Sportart. Dann folgt Turnen in 34 Vereinen mit 11.900 Mitgliedern und Tennis in 32 Vereinen mit 4.500 Mitgliedern. Der Tanzsport wird bayernweit in 752 Vereinen mit 70.000 Mitgliedern ausgeübt und wird jetzt in unserem Landkreis offiziell in 9 Vereinen angeboten mit derzeit noch 340 Mitgliedern.