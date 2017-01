Innovative Projekte gesucht - BLSV schreibt Energieeffizienzpreis aus

So werden im Jahr 2017 wieder engagierte Sportvereine belohnt, die mit außergewöhnlichen Ideen, Projekten und Maßnahmen bewiesen haben, dass sie bei baulichen Unternehmungen energie- und ressourcenschonend vorgehen. Auch die Verringerung von Betriebskosten innerhalb vereinseigener Sportstätten steht dabei im Mittelpunkt.Zielsetzung des Wettbewerbs ist, im Sport das Bewusstsein zu verankern, dass bereits über kleine Verhaltensänderungen eine Verbesserung der Energie- und Ressourcenbilanz von Sportstätten erreicht und damit ein aktiver und nachhaltiger Beitrag zum Klima- und Umweltschutz geleistet werden kann. Wurde die Sportstätte energetisch saniert oder ein Konzept umgesetzt, das den Betrieb der Heizungsanlage regelt? Wurde auf dem Dach zum Beispiel eine Solarthermieanlage installiert oder nutzt der Verein erneuerbare Energien, dann sollte sich der Verein bewerben. „Auch kleinere Vereine haben gute Chancen, in unserem Wettbewerb ganz vorne dabei zu sein, denn Energie sparen kann jeder“, so der Kreisvorsitzende Florian Weiß.Das Preisgeld von insgesamt 7.500 Euro wird zu gleichen Teilen an drei Sportvereine vergeben. Unter allen Einsendungen verleiht die Jury Preise von je 2.500 Euro in den Kategorien Innovation und Sanierung. Zusätzlich wird ein Sonderpreis vergeben. Die Preisverleihung findet im Rahmen der BLSV-Fachmesse am 25. März 2017 im Audi-Sportpark in Ingolstadt statt.Weitere Informationen und das Bewerbungsformular gibt es unter www.blsv.de – Sportwelten – Wettbewerbe -. Einsendeschluss ist der 15. Februar 2017.