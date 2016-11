BLSV Pfaffenhofen gratuliert Kreis Kelheim zum 50-jährigen Jubiläum

Pfaffenhofen/Kelheim. Im Namen des Sportkreises Pfaffenhofen gratulierte Vorsitzender Florian Weiß (links) dem benachbarten BLSV-Kreis Kelheim, der am Samstag, 19. November, im Rahmen eines Festakts in Mitterfecking, Gemeinde Saal an seine Gründung vor 50 Jahren erinnerte. Kreisvorsitzender Erich Schneider (2.v.r.) nahm dabei die Glückwünsche (v.r.) von BLSV-Präsident Günther Lommer, Rupert Karl, dem stellvertretenden Vorsitzenden des Sportkreises Regensburg sowie Saals Bürgermeister Christian Nerb entgegen.