Pfaffenhofen an der Ilm: Gartenschaugelände | Esperanto-Angebote im "Grünen Klassenzimmer" von "Natur in der Stadt" der Kleinen Landesgartenschau in Pfaffenhofen a.d. Ilm. Der Esperanto-Sprachklub ist nicht nur Sponsor sondern bietet auch Veranstaltungen an. Mehr unter nachfolgendem Link: http://esperanto-pfaffenhofen.de/?page_id=828