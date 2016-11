Gebrüder Renz präsentieren Plakat zum 7. Oberurseler Weihnachtscircus und starten Vorverkauf

das ist ein Grund zu feiern.Antonio & Patrick Renz präsentieren das Plakatmotiv und eröffnen den Vorverkauf."Circuskarten sind eine schöne Geschenkidee" sind sich die Brüder jetzt schon einig.email: info@circus-ernst-renz.deTicket-Hotline: 0176-38521938www.Circus-Ernst-Renz.deKartenvorverkauf an den Circuskassen Ab 10.12. von 10:00-12:00 UhrFamilie Renz ist Stolz, bereits zum 7.ten Mal in der idyllischen Stadt Oberursel zu gastieren. Die Besucher erwartet ein Circusprogramm, was keine Wünsche offenlässt. Rasante Tempojonglage, traditionelle Pferde und Kameldressuren & andere Tierdressuren, spassige Einlagen von unserem Clown Peppino und wagehalsige Artistische Einlagen in der Manege und unter der Circuskuppel, versprechen ein familiengerechtes Programm.20.12.2016 – 08.01.2017Oberursel „Festplatz Stierstadt“Navi: Taunustr./Platanen Str.S-Bahn : S5 Stierstadt (Frankfurt-Friedrichsdorf)Täglich 15:30 Uhr24.12. & 31.12. keine VorstellungPremiere: 20.12.2016 15:30(50% Ermäßigung auf allen Plätzen)Mittwochs, Donnerstags & Sonntags(Familientage: Erwachsene zahlen Kinderpreise)Montags(Kids-Happy-Day 5€ auf allen Plätzen)Kartenvorverkauf Ab 10.12. von 10:00-12:00 UhrTicket-Hotline: 0176-38521938Zeltanlagen sind gut geheizt.Die Zeltanlagen sind natürlich gut temperiert, das kein Zuschauer frieren muss. Weihnachtliches Ambiente Darf in dieser Jahreszeit natürlich nicht fehlen. Festlich dekorierte Zeltanlagen und eine gepflegte Circus-Restauration sorgen für das Leibliche Wohl.Ein wichtiger Aspekt, für Familie Renz ist die Jahrzehnte zurückgehende Tradition der Familie, bis in die Jahrhundertwende geht die Geschichte zurück. Wer kennt nicht den berühmten „Renz-Marsch“…..der Name verpflichtet und so ist man stets bemüht, das Publikum nicht zu enttäuschen.Ganz aktuell ist natürlich das Thema „Circustiere“. Alle Tiere im Circus Renz, werden gut gepflegt undbekommen natürlich auch Ihren Auslauf und Training. Circustiere sind ein wichtiger Bestandteil, der auch In der Tradition weit zurückgeht. Jeder Besucher kann unsere Tiere in Ihren Stallanlagen besuchen und Sich selber ein Bild von unserer Tierhaltung überzeugen.