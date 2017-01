Rund um Nördlingen, im Ferienland Donau-Ries in Bayerisch Schwaben - alle Bäche, Flüsse und Seen sind im Eis erstarrt, die Natur wartet stumm auf wärmende Sonnenstrahlen . . .. . . ganz in Weiß, die Eiskönigin feiert ihre Hochzeit. Klima - Erwärmung könnte ihr irgendwann das seltene Spiel verderben . . .