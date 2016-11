Supermond am 14. November 2016 über Nördlingen

Legenden ranken sich um den Vollmond, die runde Laterne am nächtlichen Himmel: sie nimmt uns den Schlaf, macht aggressiv – zum Werwolf – und kann uns in den Wahnsinn treiben. Legenden, es sind NUR Legenden.Am Montag, den 14. November 2916 steht der größte "Supermond" seit 70 Jahren am Himmel. Er wird schon ab 17.09 Uhr mit seinem „vollsten“ Gesicht uns anlächeln - wenn dann der Himmel wolkenlos sein wird.Auf der Nördlinger Stadtmauer war ich unterwegs . . . erkennt ihr die Spitze vom Kirchturm Daniel? Oder den Hahn auf dem Hausdach an der Berger Mauer?Glutrot und riesig war er beim Aufgang - vom Rodelberg neben dem Krankenhaus aus gesehen.. . . und wir hatten großes Glück mit dem Wetter in Nördlingen - seht selbst: