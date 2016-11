Natureisplatz am Bäumlesgraben

sie spiegeln sich wieder, die Dächer der Stadt aus dem Mittelalter und natürlich auch der eitle Kirchturm Daniel.Väterchen Frost haucht seinen kalten Atem sachte über den Bäumlesgraben bis hinunter zum sonnendurchfluteten Bürgerweiher - und schon bilden sich dünne Eiskristalle.Alle Jahre wieder ein vertrautes Bild für die Nördlinger "Ureinwohner" .Der Natureisplatz vor den Stadttoren von Nördlingen, eine wahre Sonnenhalde wenn die Sonne lacht und klirrende Kälte ganz schnell vergessen lässt.Es gibt nichts Schöneres und auch Gesünderes als Bewegung an der frischen Luft. Spaß macht es außerdem nach den Hausaufgaben sich mit Freunden treffen, um die Wette flitzen, vielleicht einen Schluck warmen Apfelsaft beim "Ralla" ergattern und Brezeln knabbern.Eisstockschießen, Eishockey, Kurven drehen, tanzen und bewegen nach Musik von morgens 10 Uhr bis spät in die Nacht – und das natürlich mit Flutlicht.Also ich bleib am Ball und melde mich ganz bestimmt pünktlich zur Eröffnung dieser winterlichen "open air" Turnhalle.Übrigens, 200 Meter Länge und 70 Meter Breite – soviel zum Profil. Es sei der schönste und größte Natureisplatz in Süddeutschland, so erzählt man sich.