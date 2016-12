Fix: Julian Green unterschreibt beim VfB Stuttgart!

Der US-Amerikaner Julian Green wechselt mit sofortiger Wirkung vom FC Bayern zum VfB Stuttgart. Der Zweitligist teilte diese Neuigkeit am Nachmittag via Twitter mit. Green unterschrieb bei den Schwaben Vertrag bis 2019. Schießt der Youngster den VfB nun zum Aufstieg in die erste Liga?

Julian Green hat Bock auf den VfB

Über die Ablösesumme gibt es keine offiziellen Angaben, jedoch soll es sich laut Medienberichten um rund 500.000 Euro handeln. Der 21-jĂ€hrige unterschrieb bei den CannstĂ€ttern einen Vertrag bis 2019. Zwar fĂ€llt Julian Green noch bis Anfang des kommenden Jahres wegen einem MuskelbĂŒndelriss aus, dennoch freuen sich die Verantwortlichen in Stuttgart ĂŒber den Neuzugang. Er könnte dem VfB Stuttgart definitiv beim Kampf um den Aufstieg in die Bundesliga helfen.„Stuttgart ist eine schöne Stadt, der VfB ein toller Verein mit einem super Stadion. Ich freue mich auf die Aufgabe hier. Es ist wichtig, dass der Wechsel schon in der Winterpause geklappt hat. Ich freue mich auf den Trainingsstart und darauf, mit meinen Teamkollegen auf dem Platz zu stehen“, so Julian Green . Auch Schindelmeiser Ă€ußerte sich zum Transfer des StĂŒrmers: „Julian kann im offensiven Bereich auf mehreren Positionen eingesetzt werden. Er hatte beim FC Bayern eine Top-Ausbildung. Wir sehen bei ihm weiteres Entwicklungspotenzial. Er ist torgefĂ€hrlich und wird unser Spiel durch seine Schnelligkeit weiter beleben.“