1. FC Nürnberg: Verlässt Guido Burgstaller im Winter den "Club" Richtung 1. Liga?

Verlässt Guido Burgstaller den FCN im Winter? Der Stürmer vom 1. FC Nürnberg soll kurz vor einem Wechsel in die höchste deutsche Spielklasse stehen. Medienberichten zufolge hat der FC Augsburg momentan die Nase vorn. Eine Einigung zwischen dem Club und dem FCA soll kurz bevor stehen.

Burgstaller für eine Million Euro Ablöse zum FCA?

Heute Abend wird Guido Burgstaller im Topspiel der 2. Bundesliga gegen den 1.FC Kaiserslautern aller Voraussicht nach wieder auf Torejagd gehen. Wie lange er jedoch noch im weinroten Trikot der Nürnberger aufläuft, ist unklar. Schon seit geraumer Zeit brodelt es in der Transfergerüchteküche. Bislang ließ der “Club” seinen Stürmer trotz einiger lukrativer Angebote nicht ziehen, das könnte sich aber vielleicht schon zur Winterpause ändern.Laut spox.com macht der FCA es den Franken schwer, noch länger zu warten. Für rund eine Millionen Euro wollen die Fuggerstädter den Österreicher möglichst bald in Augsburg kicken sehen. Durch den auslaufenden Vertrag von Guido Burgstaller scheint ein Transfer nur noch eine Frage der Zeit. Zudem ist bei den Schwaben ein Stürmer momentan sehr gefragt. Guido Burgstaller würde auch durchaus in den Kader passen. Ob er sich am Ende jedoch tatsächlich auch für den FC Augsburg entscheidet und wann er letztendlich die Nürnberger verlässt, bleibt abzuwarten.