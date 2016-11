Vorsicht wenn diese Telefonnummer anruft: 069980045127

Immer wieder ruft die Nummer 069980045127 Leute an. Meist wird angegeben, dass ein Patrick Müller spricht und sich von der Poststelle in Frankfurt aus melde, um Ihnen einen Brief, der sich scheinbar verirrt hat, an die richtige Adresse zu schicken. Jedoch wird dazu die Adresse abgeglichen oder benötigt, was dann Rechnungen nach sich zieht…

Wie sollte man auf die Nummer reagieren?

Viele Leute berichten, dass sie von der Nummer 069980045127 angerufen wurden und fast alle geben an, mit jemandem von der Poststelle in Frankfurt telefoniert zu haben. Versucht man jedoch, zurückzurufen, scheint die Nummer nicht vergeben zu sein. Dafür kommt dann wohl einige Wochen später ein Brief oder gleich mehrere, die Sie zum Zahlen bestimmter Rechnungen auffordert, deren Leistungen Sie nie in Anspruch genommen haben. Diese Rechnungen scheinen dann meist im Ausland verschickt worden zu sein und beinhalten meist Namen wie Inkassobude, Euro Inkasso Solution, Toma Inkasso oder NTT Telco.Am Besten ist es natürlich, den Hörer liegen zu lassen, aber wer macht das schon? Also sollte man eben einfach schauen, welche Nummer erscheint, und wenn es dann eben die 069980045127 ist, einfach auf der Hut sein und keine Daten angeben. Sollte es doch dazu kommen, kann man einfach warten bis die Rechnungen kommen und sie dann der Polizei und einem Anwalt vorlegen. Sollten Sie dem ganz vorbeugen wollen, können Sie die Nummer auch sperren lassen. Weitere Informationen zu der Nummer finden Sie hier