Bei dieser Nummer sollten Sie aufpassen: 11838!

Immer wieder werden Leute von der Nummer 11838 angeschrieben und es sieht so aus, als würde das Antworten darauf einiges kosten. Also besser aufpassen! Und das gilt bei dieser Nummer nicht nur, wenn man plötzlich eine Nachricht von ihr bekommt…

Was kann man dagegen tun?

Schon öfter wurden Leute von dieser Nummer angeschrieben. Sie alle bzw. fast alle gaben aber auch zu Protokoll, dass sie ihre eigene Nummer kurz davor bei einer Partnervermittlung jemandem gegeben haben, den sie dort kennengelernt hatten. Dann plötzlich tauchte bei ihnen eine Nachricht von der 11838 auf ihrem Display auf und einige scheinen herausgefunden zu haben, dass die Kosten für eine Antwort bei etwa zwei Euro liegen.Nun, als Erstes sollte man seine Nummer niemals einfach so weitergeben, sondern genau abwägen, wer die eigene Handynummer bekommt. Und sollte man dann trotzdem so eine Nachricht bekommen, dann fragt man für seinen jeweiligen Fall bei den Behörden nach oder man sperrt die Nummer bzw. lässt sie sperren. Es sieht so aus, als hätte es noch keine negativen Konsequenzen gegeben. Weitere Informationen zu den Nachrichten von der 11838 findet ihr hier