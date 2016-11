Bei dieser Nummer ist hÃ¶chste Vorsicht geboten: 0043720102645!

Ob Meinungsumfragen, Stromangebote, Erdgasangebote oder einfach nur Schweigen: Hinter der Nummer 0043720102645 steckt einiges, das man lieber nicht erleben möchte. Und sogar das, was die Betroffenen aussagen, ist immer wieder etwas anderes. Was steckt dahinter?



Was sollte man tun?

Immer wieder hat diese Nummer Leute angerufen, erst schien es eine Strombörse oder etwas in der Art zu sein. Danach meldet sich bei dem Anrufer niemand mehr zu Wort, was bei den Betroffenen Ratlosigkeit auslöst. Teilweise wurde direkt nach dem Abheben sogar einfach aufgelegt. Irgendwann hat der Unbekannte am anderen Ende der Leitung eine Pause eingelegt, dann ging der Telefonterror wieder weiter. Erst wieder mit falscher Energieberatung, nun mit einem Gewinnspiel und Meinungsumfragen.Am Besten wäre es, die Nummer sperren zu lassen oder es selbst zu machen. Es sieht immerhin so aus, als würde es keine andere Option geben. Manche der Angerufenen gehen wohl auch zur Polizei und erstatten Anzeige, allerdings scheinen die Chancen, dass das etwas bringt, nicht gerade sehr hoch zu sein. Weitere Informationen zur Rufnummer 0043720102645 könne unter anderem hier gefunden werden.