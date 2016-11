Aufgepasst, wenn 0900326690 anruft!

Immer mehr Leute werden von der Rufnummer 900326690 angerufen. Man weiß wohl nicht, woher die Anrufe kommen, einige erklären sie aber damit, dass sich eine SMS auf das Festnetztelefon verirrt hat, aber ob das wirklich der Fall ist?



Was kann man tun?

Sogar bis elf Uhr in der Nacht scheint diese Nummer 0900326690 immer wieder bei mehreren Leuten anzurufen. Das nervt natürlich, doch was steckt dahinter? Es gibt ein paar Angerufene, denen das passiert ist. Sie erklären das so, dass sich einfach nur eine SMS auf ihrem Festnetztelefon gelandet ist, das passiere vor allem über Facebook. Dann versucht die SMS mehrmals am Tag, abgehört zu werden und ruft deshalb quasi an.Es gibt im Großen und Ganzen zwei Sachen, die man machen kann. Entweder man nimmt den Anruf an und versucht, die SMS einfach anzuhören oder man sperrt die Nummer, wobei auch das wohl nicht immer funktioniert. Danach sollte dann im besten Fall wieder Ruhe herrschen - zumindest vor dieser Rufnummer. Weitere Informationen zu der Rufnummer 0900326690 können hier gefunden werden.