06431921963880: Achtung vor dieser Rufnummer!

Achtung vor dieser Rufnummer: 06431921963880.Schon seit ein paar Jahren scheint diese Nummer nun immer wieder Leute anzurufen, die bei einem Gewinnspiel mitgemacht haben. Allerdings scheint am Ende der Leitung niemand zu sein, mit dem man sprechen kann…

Was sollte man tun?

Es sind nun wirklich schon einige, die während der letzten Jahre von dieser Nummer angerufen werden und der Großteil gibt auch an, bei einem Gewinnspiel mitgemacht zu haben, meist war der Hauptpreis dabei ein Mini. Die Nummer stammt wohl aus Limburg an der Lahn und ist zumindest laut den Angerufenen eine unseriöse Nummer. Bei den Nachforschungen einiger Opfer ist dann wohl herausgekommen, dass das mit dem Gewinnspiel nichts weiter ist, als Daten zu sammeln und die Teilnehmer zu einem Zeitschriftenabo zu bewegen.Sollten Sie tatsächlich an einem Gewinnspiel teilgenommen haben, könnte es sein, dass Sie angerufen werden. Am Besten ist es, Sie gehen gar nicht erst ran, sollten Sie aus welchen Gründen auch immer jedoch am Telefon mit ihnen gesprochen haben, so wird allgemein geraten, auf Unterlagen, die Ihnen danach geschickt werden, zu warten und schriftlich alles revidieren und eine Kopie behalten, damit Sie abgesichert sind. Außerdem gibt es die Möglichkeit, diese Nummer zu sperren. Weitere Informationen zu der Rufnummer finden Sie hier