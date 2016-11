023069461620: Vorsicht bei dieser Nummer!

Immer mehr Leute geben an, von jemandem mit der Nummer 023069461620 angerufen worden zu sein und würden sie als unseriös einschätzen. Warum auch nicht, schließlich wussten die Anrufer sogar die Namen der Betroffenen ohne dass diese ihn vorher genannt hätten und das obwohl die Anrufer scheinbar nur von einer Blindenwerkstatt anrufen.

Was soll man da machen?

Seit ziemlich genau einem Jahr ruft jemand unter der Nummer 023069461620 bei verschiedenen Leuten an und gibt sich als jemand von einer Blindenwerkstatt aus, der Handtücher verkaufen möchte. Diese Handtücher sind ziemlich teuer, sollen aber doch eine hohe Qualität aufweisen. Jedoch scheint am anderen Ende der Leitung manchmal auch gar niemand zu sein und ein paar Leute geben an, dass, wenn sie zurückrufen, immer besetzt ist.Also, sollten Sie an hochwertigen Handtüchern für einen hohen Preis interessiert sein, dann warten Sie doch einfach, bis jemand unter dieser Nummer anruft. Sollte dies nicht der Fall sein, sei es aus dem Grund, dass die Anrufer Daten von Ihnen hat, die er nicht haben sollte oder sonstiges, ist zu empfehlen, die Nummer zu sperren bzw. sperren zu lassen. Weitere Informationen zur 023069461620 finden Sie hier .Generell gilt Vorsicht im Umgang mit den eigenen Daten, insbesondere als Telefon. Wenn Ihnen das Gespräch komisch vorkommt, einfach den Anrufer bitten, nicht mehr anzurufen und aufzulegen.