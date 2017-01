Miss Baden-Württemberg: Das ist die Gewinnerin 2017!

Zehn junge und hübsche Frauen haben sich 2017 zu den alljährlichen “Miss Baden-Württemberg”-Wahlen angemeldet. Dabei wurde wie in den letzten Jahren eine Favoriten als “Miss Baden-Württemberg” gewählt. Wer ist die Siegerin?



Wer sind die Gewinner der Miss- und Mister Baden-Württemberg Wahl 2017?

Bei einer Auswahl von mehr als zehn hübschen Frauen, kann die Wahl schonmal schwer sein. Doch die- und Mister Baden-Württemberg 2017 stehen fest. Bei der Wahl mussten die beiden Sieger zwei Kategorien bestehen. Einmal in Abendgarderobe und im zweiten Durchgang, einheitliche Bademode, bzw. Jeans präsentieren. Die Kandidaten Elisabetha Sadykov und Yves-Len Unser, welche 2016 ihr Bundesland Baden-Württemberg vertreten hatten, geben somit ihre Fußstapfen an diese beiden Gewinner ab:Um einen Platz bei den beliebten “Miss Germany”-Wahlen darf sich die 21-jährige Dominique Busch aus Gurtweil freuen. Sie wird für 2017 ihr Bundesland vertreten. An ihrer Seite, der “Mister Baden-Württemberg" . Dabei handelt es sich um den 23-jährigen Dominik Bruntner aus Hochdorf. Ob die beiden Gewinner den Sieg bei den Miss Germany-Wahlen 2017 mit nach Hause nehmen werden, werden wir wohl abwarten müssen...