Neusäß : Vereinsheim TSZA |

Am Sonntag, den 06.11.16 veranstaltet das Tanzsportzentrum Augsburg im Vereinsheim in Neusäß, Benzstr. 3 ein Tanzturnier, den Neusäßer Herbstpokal.

Von 10.00 - 17.00 Uhr zeigen verschiedene Alters- und Leistungsklassen in den Standard und Lateintänzen Ihr Können. Die Tänzer freuen sich über zahlreiche Besucher, die sie anfeuern. Wir laden Sie daher recht herzlich zu dieser Veranstaltung ein. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.