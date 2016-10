Sigi Zimmerschied - Tendenz steigend

Neusäß : Stadthalle |

Ein Hochwassermonolog - Das aktuelle Programm des Kabaretturgesteins



„Wirkungsvolles Kabarett ist wie Hochwasser. Es kommt überraschend, mit aller Kraft, fordert alle Sinne und hinterlässt irritierte Sicherheit. Das unterscheidet es vom lauwarmen fernsehtauglichen Comediefußbad. Da hilft kein App. Depp bleibt Depp.



Tendenz steigend.

Deshalb gibt es nichts Unkabarettistischeres als Ankündigungstexte. Es sind in der Regel unbrauchbare Vorhersagen, die dann doch nicht eintreten. Stimmungslügen. Markante Sturmtiefs, die sich als schwüles Getröpfel herausstellen.



Tendenz steigend.

Die Wahrheit ist abhängig vom Wasserstand. Halsaufwärts kommen wir dem Wesentlichen näher. Aber eine Menschheit, die bereits für den Weg aufs Scheißhaus eine App braucht, will Gewissheit. Sie will gestern wissen, was sie morgen sagen wird, wenn man sie frägt, was sie heute gesehen hat.

Tendenz steigend.



Themen?

Der Kopf ist ab, die Hose unten, das Massengrab sucht neue Kunden. Die Zinse fällt, der Blutdruck steigt, es weint die Welt, der André geigt.



Und wenn sie Glück haben, müssen sie diese Sätze gar nicht lesen weil sie der Veranstalter aus Effizienzgründen gekürzt hat. Wahrscheinlich mit dem Intelligenzquotientenanpassungsapp.

Kommen sie einfach und lassen sie sich wegspülen. Nichts ist spannender und zeitgemäßer. Und eine andere Chance haben Sie sowieso nicht.

Tendenz steigend.“



Da kein/keine Intelligenzquotientenanpassungsapp zur Verfügung stand, wurde der O-Ton übernommen. Wer könnte es besser auf den Punkt bringen, ohne App, als Sigi Zimmerschied selbst mit seiner messerscharf geschliffenen Sprache.