Moussong – Theater mit Figuren im Jugendkulturhaus STEREOTON - Samstag, 19.11.2016 „Der kleine Muck“

Neusäß : Jugendkulturhaus Stereoton |

Die Welt des ‚kleinen Mucks‘ erleben!



Der Zwerg erzählt von seinem außergewöhnlichen Leben. Die Erzählungen erwachen und Kinder ab sechs Jahre, sowie deren Familie können mitten im Geschehen dabei sein.



Der Kleinwüchsige hat es nicht leicht - bis er eine zauberhafte Entdeckung macht…



Wie die ganze Geschichte weiter gehst, erfährst du, wenn sich das Stereoton in das Moussong-Theater verwandelt.



Am Samstag, den 19.11.2016 ziehen die Puppen von Sven Tömösy-Moussong ins Jugendkulturhaus STEREOTON ein. Die Theaterbesucher_innen dürfen sich auf eine Vorführung mit lustigen Figuren, tollem Schauspiel und farbigem Schattenspiel freuen. Erwachsene und Kinder ab 6 Jahre sind herzlich eingeladen von 15:00 – 16:30 Uhr in das Jugendkulturhaus STEREOTON (Daimlerstr. 3a/ Eingang Hauptstraße) zu kommen. Eintritt: 4,50€.



Telefonische Anmeldung auf unserem Serviceanrufbeantworter unter 0821. 45 09 257 oder spontan vorbeikommen (freie Plätze sind nicht gewährt!).