Merci Udo - Hommage an Udo Jürgens

Neusäß : Stadthalle |

Exclusive Show von Peter Wölke & Band mit internationalen Musicalstars



Peter Woelke begeisterte das Neusässer Publikum bereits mehrfach mit aufwendigen Rainbow Show Produktionen. Nun präsentiert er seine neueste Show „Merci Udo“ wie gewohnt mit internationalen Musicalstars als Solistinnen und Solisten und excellenten Musikern in seiner Band. Mit Charme und Insiderwissen führt Moderator Peter Wölke selbst durch die Udo-Jürgens-Gala, stimmungsvoll unterstützt von einer raffinierten, hochwertigen Lightshow.



Mit seinen großen Hits und Evergreens begeisterte Udo Jürgens Generationen von Menschen. Auch zwei Jahre nach seinem Tod im Dezember 2014 ist sein Bann immer noch ungebrochen. Mit über 100 Millionen verkaufter Tonträger war Udo als Sänger, Pianist und Entertainer einer der Erfolgreichsten im Bereich deutscher Unterhaltungsmusik.



Wölke lässt Udos einzigartige Karriere gekonnt „Revue passieren“. Songs wie „Merci Chérie“, „Ich war noch niemals in New York“, „Mit 66 Jahren“, „Siebzehn Jahr‘, blondes Haar“, „Aber bitte mit Sahne“, „Griechischer Wein“ und viele andere Schlager und Chansons wurden zu unvergesslichen Evergreens im wahrsten Sinne des Wortes, ja zu Ohrwürmern, beliebt bei jung wie alt.



Freuen Sie sich auf die fantastische Stimmen der Musicalstars und die großartigen, solistischen Parts der Musiker, die diese Udo-Hits für Sie faszinierend interpretieren



Merci Udo – ein exclusives Konzertereignis in memoriam Udo Jürgens - und er lebt doch weiter – in seinen Songs.