Woher hat das Oktoberfest seinen Namen?

Das Oktoberfest heute

Der Name "Oktoberfest" hat so schon seinen Sinn. Dieses Volksfest geht zurück auf das Jahr 1810, als Kronprinz Ludwig, später König Ludwig I., am 12. Oktober Prinzessin Therese von Sachsen-Hildburghausen heiratete. Sie hielten ein großes Fest ab, das tagelang dauerte. Am 17. Oktober fand dann auf einer Wiese - die heutige Theresienwiese - am Stadtrand Münchens auch ein Pferderennen statt, das später als erstes Oktoberfest in die Geschichte einging. Somit wurde ein Fest schlicht und einfach nach dem Monat benannt, in dem es zum ersten Mal gefeiert wurde.Nachdem im Laufe der letzten Jahre das Wetter im Oktober immer schlechter wurde, verlegte man den Auftakt des Festes auf September. Doch der Name bleibt dennoch derselbe, da der geschichtliche Ursprung und die Tradition bewahrt werden sollen. Im Jahr 2016 wurde nach der 183. Wiesn folgende Bilanz gezogen: Nach Schätzungen der Festleitung kamen 5,6 Millionen (2015: 5,9 Millionen) Gäste auf das Oktoberfest. Es wurden 109 Ochsen und 58 Kälber verzehrt sowie 6,4 Millionen Liter Bier konsumiert - 15% weniger als noch im Vorjahr.Wer noch freie Unterkünfte rund um das Oktoberfest in München sucht, der findet hier vielleicht noch ein paar Tipps: