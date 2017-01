Ein Leerstand weniger in Menden-Lendringsen - Eröffnung des Geschäftes "Flair"

Inh.: Gabriele Wetzel-LohbergLendringser Hauptstr. 158710 MendenNach über 20 Jahren an der "Fröndenberger Straße" in Menden zog Frau Gabriele Wetzel-Lohberg und ihr Team in ein größeres, helleres und moderneres Atelier nach Menden-Lendringsen.Auf über 300 qm können nun Kunden typ- und fachgerecht in der Welt der Braut- und Abendmode sowie Schützenfestkleider beraten werden, aber auch Kommunionkleider gehören zum Sortiment; Dessous und Accessoires werden selbstverständlich auch angeboten.Vor ca. 14 Monaten war ich noch mit einer Kollegin in den alten Räumlichkeiten an der "Fröndenberger Str.", um sie bei der Wahl eines Hochzeitskleides zu unterstützen. Alles viel kleiner. Mit großen Augen bin ich nun durch die neuen Räumlichkeiten gegangen. Beeinduckt war ich von dem Laufsteg für die Bräute etc.Aber seht selbst....wunderschön.