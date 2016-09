DU BIST ALLES!

DU bist stark, weil dein Wille sich nicht beugen lässt.DU bist hoffnungsvoll, weil du an dich glaubst.DU bist liebevoll, weil du Intoleranz nicht akzeptierst.DU bist aussergewöhnlich, weil du gegen den Strom schwimmst.DU bist ehrlich, weil du deine Schwächen kennst.DU bist faszinierend, weil dein Herz mehr sieht als deine Augen.DU bist humorvoll, weil du auch über dich selber lachen kannst.DU bist selbstlos, weil du auch mal was riskierst.DU bist symphatisch, weil du nicht vollkommen bist.DU bist liebenswert – also lass dich lieben!DU bist zuverlässig, weil du niemanden im Regen stehen lässt.DU bist unglaublich, weil du standhaft bleibst.DU bist manchmal impulsiv, weil du nicht alles hinterfragst.DU bist so positiv, weil DU all DAS bist!DU bist schön, weil DU all DAS bist!DU bist so wertvoll, weil DU all DAS bist!DU bist einzigartig, weil DU bist, wie DU bist!Vergiss das nie, falls dich das Leben in die Knie zwingt.Die Hoffnung, das Lachen, die Liebe, das Vertrauen, den Mut und die Zuversicht – verlier sie nicht!Vielleicht scheiterst du mal auf deinem Weg, das kommt vor – das passiert.Aber, bis DU KAPITULIERST muss erst viel Wasser den Rhein runter laufen.DU kannst ALLES schaffen!DU bist es wert!Sei es dir selber wert!Denn DU allein bist ALLES – was zählt!