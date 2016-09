Ich wäre gerne geduldig, wie ein Baum – an dem derBuntspecht seinen Bau reinklopft.Ich wäre gerne schön, wie ein Baum.Ich wäre gerne wandelbar, wie ein Baum.Er erwacht jedes Jahr im Frühling in neuem Glanz.Im Sommer leuchtet und blüht er in voller Pracht.Im Herbst leuchtet sein Kleid in allen Farben, umdann im Winter alles abzulegen.Trotz dieses Wandels – Jahr für Jahr -bleibt der Baum doch immer der selbe.Er ändert sich nicht.Wird immer stärker und größer.Er kann sehr ehrfürchtig sein.Er spendet Schatten und auch Schutz, wenn wir ihnbrauchen.Er hört uns zu und so manches Mal, wenn der Wind durchseine Äste und Blätter weht gibt er uns Antworten und schenktuns Trost.Kaum etwas kann ihm anhaben.Er kann so unendlich alt werden und wird immer schönerdabei.Selbst, wenn er gefällt werden würde, so würden irgendwowieder neue Triebe entstehen.Der Baum gibt nie auf – nicht kampflos.Deshalb wäre ich manchmal gerne ein Baum.Groß, stark, majestätisch, schön, geduldig, Schutz bietend,Schatten spendend, standhaft, fest verankert in der Erde lässt er sichnur mit grober Gewalt entwurzeln.Manchen Baum würde ich gerne aus der Erde heben, ihn hoch hebenund an einen anderen Ort stellen.Sie können einzeln und allein stehen, oder stehen gemeinsam und brüderlich zusammen – ein Wald.So friedlich, wie sie dann zusammenstehen.Das kann bei mir schon Sehnsucht nach Frieden auslösen.Einfach gemeinsam stehen, denn gemeinsam sind wir doch stark.So ist er, der Baum des Lebens.Man möchte ihn einfach mal umarmen, ihn auf den Arm nehmen und wieder abstellen, aber immer mit dem Wissen, dass er schützend für einen da ist.So wünsche ich es mir auch mit den Menschen..Mal umarmen, vielleicht kurz hochheben und abstellen -wissend, dass dieser Mensch für mich da ist.Ganz egal, wie die Dinge auch stehen.Er wird mir gewogen bleiben.„Kein anderes Geschöpf ist mit dem Geschick der Menschheit so vielfältig, so eng verknüpft wie der Baum.“Das schrieb einmal der Historiker Alexander Demandt (Quelle: Wikipedia)Also, seid auch mal ein bisschen verrückt und umarmt einen Baumriesen – ich hab es gemacht und man spürt die Stärke, die die Großen unter ihnen ausmacht.MEIN FREUND DER BAUM!!