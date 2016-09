Ach wäre ich ein Schmetterling

dann könnte ich lachen und weinen -niemand würde mich hören.Kannst du einen Schmetterlinglachen oder weinen hören,dann kannst du auchSterne vom Himmel pflücken,Wolken riechen undmit Händen nach anderen Herzen greifen.Wäre ich ein Schmetterling,dann könnte ich in die Lüfte steigen.Leicht und leise fliege ich in die Höheund könnte so die Leichtigkeit meinesSeins einfach nur fühlen und spüren.Wäre ich ein Schmetterling,dann würde ich in jedem Bauch der Weltgehörig rumflattern,damit ein jeder merkt, dass er jemandenhat, der dich liebt – dem du so sehr wichtigbist im Leben.Wäre ich ein Schmetterling,dann möchte ich in die Welt hinausfliegenund mich auf die EINE Schulter setzen.Und sitze ich erst am rechten Fleck,dann fliege ich direkt in das Herz undwerde dort für immer bleiben.Meine Wärme und Zartheit, meineSchönheit und meine Leichtigkeit würdeich im ganzen Körper des Einen verteilenund so allzeit für Wohlbefinden, Zuversichtund Liebe sorgen.Flüstere mir deinen größten Wunsch zuund ich will ihn in die Welt hinaustragen, aufdass er in Erfüllung gehen mag.I want to be your Butterfly....Das sollte jeder von sich denken,denn jeder kann Liebe und Vertrauen und Zuversicht spenden.Ein jeder ist bereit auch sich selber von einemSchmetterling „beflügeln“ zu lassen.„Butterfly, my Butterfly.. jeder Tag mit dir war schön... „so sang Danyel Gérard schon 1971