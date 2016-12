+++ FROHE WEIHNACHTEN ALLE ZUSAMMEN +++

und Wünsche vom Himmel fallen,wenn kalte Nächte von warmen Lichtern erhellt werden,wenn Erwachsene sich wieder wie kleine Kinder fühlenund Hektik und Stressvon Liebe und Vorfreude überdeckt werden,dann ist es höchste Zeit zu sagen:Frohe Weihnachten!"(Carina Jürgensmeyer)Liebe Freunde,ich wünsche Euch allen von ganzem Herzen ein friedliches und besinnliches Weihnachtsfest, auch oder besser - gerade in Zeiten wie diesen - vor allem ein fröhliches Weihnachtsfest.Seid dankbar für Gesundheit,seid dankbar für Eure Familie,seid dankbar für Freunde,seid dankbar für Eure Arbeit,seid dankbar für Euer Dach über dem Kopf..seid einfach dankbar - so wie ich auch -denn es gibt so viele, denen es nicht so gut geht und gerade in der Weihnachtszeit emotional vielleicht noch schlechter.Verteilt Liebe und Zeit, Toleranz und Hoffnung und Frieden..alles Werte, von denen wir mehr als genug in uns haben.. deren Quelle nie versiegen kann, wenn man sie nur ein bisschen pflegt.Alles erdenklich Liebe und Gute für Euch..Eure Luise