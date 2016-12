ich möchte Euch heute wieder eine Geschichte erzählen, die ich erlebt habe.Eine Freundin und ihr Mann haben mich vor einigen Tagen immer wieder gefragt, wann ich einmal zu Hause anzutreffen bin.Ich sagte natürlich, wann ich daheim bin, aber auf meine Frage;Warum? Weshalb? Wieso? .. bekam ich keine Antwort.Nur ihr geheimnisvolles Lächeln in ihren Gesichtern waren mir sicher.So gingen mir einige Dinge durch den Kopf...Was konnte es nur sein? Warum war es so wichtig, dass sie michzuhause unbedingt antreffen wollten?Hmmmmm.... ich konnte lediglich erkennen, dass es zumindest nichts Negatives sein konnte, was mich einigermaßen beruhigte.Trotzdem war die Spannung und Erwartung sehr hoch bei mir.Ich bin ja überhaupt nicht neugierig, aber ich möchte gerne immer alles wissen... :)Nun kam Tag „X“ immer näher, bis es endlich soweit war.Es klingelte an der Tür und die Beiden standen nebeneinander vor mir.Um meinen Kopf blinkten bestimmt tausende Fragezeichen, wie in einem Comic und endlich lüfteten sie das Geheimnis:Sie brachten mir ein Geschenk. Einfach so.Der Mann ist handwerklich sehr geschickt und hat etwas bebastelt oder besser gesagt gebaut.Holz war die Materie (Er und sein Holz.. haha)Eine große senkrechte Platte in der in mühevoller Kleinarbeitdas Wort M O I N rein- bzw. rausgesägt worden ist.Das ganze so zusammengebaut, dass man es sehr gut stellen kann und natürlich so bearbeitet, dass Wind und Wetter – oft einstürmischer Wind - dem ganzen auch trotzen kann.Es ist der Prototyp gewesen, den sie mir einfach schenken wollten.Nee nee nee.. was für eine Freude. Damit hatte ich niemals gerechnet, auch hatte ich nichts besonderes gemacht, dass sie sich irgendwie hätten verpflichtet fühlen müssen, um mir eine Freude zu bereiten.Nein, sie taten das aus FREUNDSCHAFT.. Freundschaft zu mir.Öfter schon waren sie mir ein Fels in der Brandung, wenn ich mal nicht wusste, wie etwas funktionieren soll. Also hätte, wenn überhaupt, eigentlich ICH etwas zurückgeben müssen.Ich freue mich jeden Tag, wenn ich aus dem Haus gehe, wenn iches vor der Tür stehen sehe, weiß immer von wem es ist.FREUNDSCHAFT....ist wie Wind in den Flügeln einer Windmühle (die großen Mühlen finde ich einfach klasse- würde gerne in einer wohnen)...ist wie die Sonne, die sich im Wasser spiegelt...ist wie das Wasser für die Blume...wie das berühmte Salz in der Suppe...Das Band der Freundschaft sollte immer gehegt und gepflegt werden, dass heißt aber nicht zwangsläufig, dass man sich ständig und immer sehen und treffen muss.Das macht eine „echte“ Freundschaft doch aus.Es ist Sympathie und Vertrauen,wie das Gesicht, dass dir jeden Tag im Spiegel begegnet, dennDU selbst musst in erster Linie DIR selber ein guter Freund sein.Musst dir vertrauen und dich so nehmen, wie du bist.Freundschaft sollte immer ein MEHR GEBEN statt NEHMEN sein.Freundschaft ist wie ein unsichtbares Netz, dass dich auffängt oder auch mal hält, wenn es mal nicht so gut läuft – erst recht – wenn es sogar sehr unangenehm ist, vor allem für die Freunde, die dir beistehen.Oft stehen diese Freunde dann mehr im Fokus, wird mehr mit dem Finger auf SIE gezeigt, obwohl ICH es bin, die sich in eine Situation gebracht hat, die nicht so einfach ist.Freundschaft ist so wertvoll. Man braucht nicht viele von ihnen, aber dafür die RICHTIGEN.Jemanden der dir in guten und auch in schlechten Zeiten beisteht, ohne an die eventuellen Konsequenzen zu denken,jemanden dem es wichtig ist, dass es dich gibt, dass du an dich selber glaubst.DANKE FREUNDE.. ich danke Euch von Herzen für Eure Freundschaft.Ihr seid mir keine Sterne, die mir mal Schnuppe sind.Ihr seid wahr und echt und ich bin dafür sehr dankbar.Ich wünsche Euch allen echte und wahre Freundschaften und habt ihr sie, dann seid ihr reich gesegnet.EUCH ALLEN EIN GUTES, GESUNDES, ERFOLGREICHES, FRÖHLICHES und auch ein wenig VERRÜCKTES NEUES JAHR 2017.Wir lesen uns hoffentlich wieder, hier an Ort und Stelle.Ich freue mich auf Euch.Liebe GrüßeEure Luise <3© L.NauScho.