Sieg in Luxemburg – im Pokal nach Barmen

Am Samstag schlugen die Lahnstädterinnen die ehemalige Mannschaft der neuen BC-Kapitäne Katie Yohn und Svenja Greunke mit 90:53. „Wir haben schlecht begonnen und uns dann aber gefangen“, sagt BC-Trainer Patrick Unger. „Besonders die Defense war gut und hat uns immens zum Erfolg geholfen.“Im Finale gegen die Luxemburgerinnen führten die Hessinnen nach den ersten zehn Minuten schon mit 32:15. Contern kam wieder zurück und übernahm sogar eine knappe Führung. „Das war das erste Mal in dieser Vorbereitung, dass wir wirklich zurücklagen“, sagt Unger „ Dann haben wir Gott sei dank Charakter gezeigt und sind zurückgekommen.“ Mit dem 83:79 wiederholte das Pharmaserv-Team den Turniererfolg aus dem Vorjahr. „Jetzt gilt es, den Fokus voll auf die Saison zu richten. Es wird sehr schwer werden, wir wollen aber Gas geben“, verspricht der BC-Coach.Im Finale spielten und trafen für Marburg: Baker 15 Punkte / 1 Dreier, Bradley 2, Greunke 11/1, Köppl 7/1, Schaake 19, Sola, Voynova 13, Wilke 8/1, Winterhoff 3/1, Yohn 5/1.Marburg – Rhein-Main 90:53Contern – Aarau 71:63Rhein-Main – Aarau 49:57Marburg – Contern 83:79Die neue Bundesliga-Saison beginnt für den BC am kommenden Samstag, 24. September, 19 Uhr mit einem Heimspiel gegen die Chemcats Chmnitz (19 Uhr, Georg-Gaßmann-Halle).Am Sonntag wurde in Bad Aibling die 2. Runde im Deutschen Pokalwettbewerb ausgelost. Demnach treten die Marburgerinnen auswärts beim Nord-Zweitligisten Barmer TV1846 Wuppertal an. Der Verein war zwischen 1993 und 2002 ununterbrochen Deutscher Meister und Pokalsieger, ehe ihn finanzielle Probleme zum Rückzug zwangen. Erster Nachfolger als Double-Gewinner war 2003 der BC Marburg. Die Partie wird am 18./19./20. oder 25./26./27.10.2016 ausgetragen. In der ersten Runde hatten beide Teams ein Freilos.