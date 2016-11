Post SV Lehrte - 28. Winterserie erfolgreich gestartet

Die Mitglieder der Laufgruppe bieten allen Läufern und Walkern die Möglichkeit gemeinsam mit den Gruppenmitgliedern über Strecken von 4, 6, 10, 15 oder 21 km zu laufen.Mit 44 Läuferinnen und Läufern war der Auftakt der Serie sehr erfolgreich. Auch beim zweiten Termin waren dann auch wieder über 40 Personen am Start. In Summe wurden schon jetzt von den Läufern gut 900 km gelaufen. Nach dem Lauf gibt es dann immer in lockerer Runde noch Kaffee, Tee und Kuchen.13 mal bietet sich jetzt noch die Chance, an der jeweils samstags stattfindenden Veranstaltung teilzubehmen.