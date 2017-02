Kunst erobern

Schon der Außenbereich des Gebäudes bietet aussichtsreiche Fotomotive. Im Inneren staunt der Besucher über die Architektur, bevor wir die Abteilungen besuchten. Diese sind in verschiedene Abschnitte eingeteilt, wie das Münzkabinett (besuchten wir an diesem Tag nicht), die Exponate aus der Archäologie sowie die Natur – und Völkerkunde. Uns führte der Weg zunächst zur Naturkunde und den Wasserwelten in der unterschiedliche Wassertiere leben.Eine Herausforderung wieder für uns: ohne Stativ und ohne Blitzen die Dinge auf den Chip zu speichern und die Spiegelungen etc. zu vermeiden.Vielen Dank, dass wir im Museum herumschlendern durften um zu fotografieren.De Abschluss fand dort im Cafe statt, gemütlich war es und die Gespräche mit Lachen wunderbar.