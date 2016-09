„Deutschland schwimmt“ im Lehrter Hallenbad

Schwimmen für einen guten Zweck heißt es am Sonnabend, den 24. September in Lehrte. Dann ruft der Deutsche Schwimm-Verband (DSV) zusammen mit den Partnern Disney, REWE und Allianz Deutschland zum großen Finale der bundweiten Kampagne „Deutschland schwimmt“ auf, die an über 100 Standorten läuft. Unter der Leitung der SG Lehrte/Sehnde (Lehrter SV/TV Eintracht Sehnde) und in Zusammenarbeit mit der Lehrter Bädergesellschaft wird das Spendenschwimmen ab 10 Uhr im Lehrter Hallenbad stattfinden. Es können alle Altersgruppen teilnehmen.Siehe auch http://www.myheimat.de/lehrte/sport/deutschland-schwimmt-in-lehrte-d2776024.html und www.dsv.de/deutschland-schwimmt/