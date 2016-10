Wing Tsun - Selbstverteidigung für Frauen - in der VHS Langenhagen

Langenhagen : Wing Tsun Schule Langenhagen |

Sie wollen sich sicherer fühlen, wenn Sie nachts alleine unterwegs sind? Sie möchten sich gegen Belästigungen durch Männer behaupten lernen und sich auch körperlich zu Wehr setzen können, wenn es nicht bei anzüglichen Bemerkungen bleibt? In Seminaren der VHS-Langenhagen wird geübt, wie Sie Ihr Auftreten und Ihre Körpersprache in schwierigen Situationen verbessern.

Am Sonnabend und Sonntag, 12. und 13. November, findet jeweils von 11.00 bis 14.15 Uhr ein Seminar statt - ein weiteres an den gleichen Tagen von 15.00 bis 18.15 Uhr. Die Kosten betragen jeweils 35,- €. Seminarort ist die Wing Tsun Schule Langenhagen, Walsroder Str. 152. Bitte bringen Sie bequeme Sportkleidung, Turnschuhe und Getränke mit.

Anmeldungen: persönlich in den Geschäftsstellen der Volkshochschule oder per eMail (info@vhs-langenhagen.de), weitere Informationen im Programmheft oder unter www.vhs-langenhagen.de oder telefonisch unter 0511/7307-9704 (Frau Heinrichs).