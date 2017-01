Kampfrhetorik und Selbstbewusstsein

Langenhagen : Bildungszentrum Eichenpark |

Es gibt Situationen, in denen Sie mit überzeugendem, höflichen Sprechen keinen Erfolg haben und unsachlichen Angriffen ausgesetzt sind. Viele Menschen kennen solche Momente: Wichtige Worte fallen ihnen erst zu spät ein. Neben das sachorientierte Sprechen gesellen sich in diesem Kurs Direktheit und Witz. Diese ermöglichen es, ohne Befangenheit zu antworten oder NEIN zu sagen. Lernen Sie am Sonnabend, 14. Januar, von 9.30 - 17.00 Uhr die Grundregeln pointierter, schlagfertiger Kommunikation.

Melden Sie sich in der VHS Langenhagen persönlich, per Fax (0511 7307-9718), per mail (info@vhs-langenhagen.de) oder über das Internet www.vhs-langenhagen.de an.