Excel für Senioren - rechnen Sie mit uns!

Langenhagen : Bildungszentrum Eichenpark |

In der VHS Langenhagen wollen wir Ihnen zeigen, dass der Umgang mit Zahlen auch Spaß machen kann! Viele Menschen fühlen sich heute nach Erreichen des Rentenalters fit genug, um sich einer ehrenamtlichen Arbeit oder einer Vereinstätigkeit zu widmen. Hier trifft man schnell auf Excel, das sich sehr gut zur Erstellung von Listen, Fahrtenbüchern, Planungen oder statistischen Auswertungen nutzen lässt. Unser an drei Donnerstagen von 18.30-21.45 Uhr stattfindender Kurs beginnt am 12. Januar und kostet 50,20 €. Melden Sie sich bei der VHS persönlich, per Fax (0511 7307-9718) bzw. eMail (info@vhs-langenhagen.de) oder im Internet unter www.vhs-langenhagen.de an.