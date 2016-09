Langenhagen : Treffpunkt |

Wie ticken die Briten? Mit ihrer viel zitierten stiff upperlip scheint es vorbei zu sein: Mit dem Brexit wollen sie die EU verlassen, ziehen sich zurück und wirken zunehmend ängstlich und wütend. Was ist faul in Britannien?

Der Journalist Christoph Scheuermann hat sich auf einen Road Trip kreuz und quer über die Insel gemacht. Er hat Menschen und Orte besucht, die den Blick freigaben auf die merkwürdigen und manchmal unbegreiflichen Seiten Großbritanniens. Sein Buch 'Unter Briten-Begegnungen mit einem unbegreiflichen Volk' ist eine Sympathiebekundung an ein schräges, bisweilen melancholisches Volk, das man trotz - oder wegen - seiner Skurrilität einfach lieben muss. Christoph Scheuermann ist seit 2012 Großbritannien-Korrespondent des Nachrichtenmagazins DER SPIEGEL. Er stellt sein Buch am Mittwoch, 19. Oktober, ab 19 Uhr im vhs-Treffpunkt, Konrad-Adenauer-Straße 17, vor. Das Teilnahmeentgelt beträgt 8,- Euro. (Veranst.-Nr. 102.01).

Anmeldungen nehmen die Geschäftsstellen der Volkshochschule im Eichenpark und im Treffpunkt persönlich, schriftlich, per Fax (0511.7307-9718) oder per eMail (info@vhs-langenhagen.de) entgegen. Für Kurzentschlossene ist eine Abendkasse vorhanden.