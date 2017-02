Jungfernfahrt & Jubiläum Do., 12.6.1817 / Mo., 12.6.2017: Zweihundert Jahre Fahrrad!

JubiläumKarl Friedrich Christian Ludwig Freiherr Drais von Sauerbronn legte seinen Adelstitel nieder und nannte sich Karl Drais:erfand das erste Fahrrad, das Laufrad / Velociped, um - in einer klimabedingten Notlage - eine einfachere Beförderung von Personen zu ermöglichen.Am 12. Juni 1817 fuhr er zum ersten Male damit: Somit jährt sich am 12. Juni 2017 zum 200. Male die Jungfernfahrt des ersten Fahrrades.Die zurückgelegte Strecke dieser Fahrt in der Gegend von Mannheim betrug 30 Kilometer, und die Fahrtdauer betrug NUR zwei Stunden. Somit legt Karl Drais diese Strecke mit der beachtlichen Geschwindigkeit von 15 km/h zurück, eine sehr beachtliche Leistung sowohl von Karl Drais als auch seiner Erfindung, unter Berücksichtigung:1. dass das Laufrad-Gefährt ein erster Prototyp war, und2. dass die damaligen Straße entweder Kopfsteinpflaster hatten, oder gar keines.- Radtour des ADFC-Langenhagen zur Ausstellung "200 Jahre Fahrrad": Details hier - Details zu diesem großen Erfinder und Demokraten Karl Drais bei Wikipedia - Details: Ankündigung - Ort: Stadtmuseum Burgdorf,- Zeit: Samstags und sonntags, 8. April bis 4. Juni 2017: Link zum genauen Termin Schon kurz nach seiner Erfindung wurde die Benutzungdieser Laufmaschine / des Velociped durch Verbote sehr stark eingeschränkt.