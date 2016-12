Die letzten Dinge - Lebensendgespräche

Langenhagen : Buchhandlung Böhnert |

... ist der Titel des neuen Buches der Literaturjournalistin Iris Radisch, das am 25. Januar ab 20.00 Uhr in einer Kooperationsveranstaltung von Volkshochschule, Buchhandlung Böhnert und dem HospizVerein Langenhagen e.V. in der Böhnert-Filiale im CCL, Marktplatz 5, in Langenhagen vorgestellt wird.

Ändert sich die Sicht auf die gelebte Zeit, wenn der Tod näher rückt? Wird das, was früher wichtig war, unwichtig?

Über viele Jahre führte die ZEIT-Feuilletonchefin Iris Radisch Gespräche mit Schriftstellern und Philosophen im hohen Alter. Oft waren es Abschiedsgespräche, manchmal buchstäblich das letzte Interview.

In siebzehn Interviews u. a. mit Marcel Reich-Ranicki, Günter Grass, Martin Walser, Imre Kertész, Ilse Aichinger, Julien Green, Peter Rühmkorf, Antonio Tabucchi, George Tabori, Sarah Kirsch und Friederike Mayröcker. Iris Radisch ist seit 1990 Literaturredakteurin der ZEIT und seit 2013 Leiterin des Feuilletons. Darüber hinaus arbeitet sie als Fernsehmoderatorin.

Der Abend wird moderiert von Herbert Schmalstieg, dem ehemaligen Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Hannover.

Der Eintritt beträgt 12,- €/ermäßigt 7,- € (Veranst.-Nr.100.02).

Anmeldungen nehmen die Geschäftsstellen der Volkshochschule persönlich, schriftlich, per Fax (7307 -9718) oder per eMail mit Abbuchungsbestätigung (info@vhs-langenhagen.de) entgegen. Auch in den Filialen der Buchhandlung C. Böhnert können Eintrittskarten gekauft werden.