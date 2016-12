Langenhagen : Gasthaus Tegtmeyer |

Der Schützenverein Engelbostel lädt seine Mitglieder zu den Jahresabschussfeiern ein. Die Damen treffen sich im Gasthaus Tegtmeyer zu besinnlichen Stunden am Donnerstag, 15.12.2016 um Uhr 19:00. Am Tag darauf beginnt ebenfalls um Uhr 19:00 die Feier der Herren. An beiden Tagen wird ein festliches Menü angeboten. Teilnahmelisten hängen im Schießstand aus.



ww.SV-engelbostel.de