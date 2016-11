Do., 26.1.2017, 18 Uhr mit selbstgebackenen Keksen: Jahresversammlung ADFC Langenhagen

Langenhagen : ADFC Ortsgruppe Langenhagen, im Vereinsheim des Radsport-Club Blau-Gelb von 1927 e.V. |

Kekse.



Mitglieder und Gäste willkommen:



Einladung

zur Jahresversammlung

mit den Selbstback-Keksen



Die ADFC-Ortsgruppe Langenhagen lädt ein zur Jahresversammlung.





Vorläufige Tagesordung:



- Feststellung termingerechte Einladung

- Festlegung der endgültigen Tagesordnung

- Bericht der Ortsgruppen-Sprecher mit Bildern

- Pressebericht mit Bildern

- Kassenbericht

- Entlastung Kassenführer

- Entlastung Sprecher



- Neuwahlen:

- Wer Posten übernehmen möchte, kann sich vorab gerne melden:

- - SprecherIn

- - Stv. SprecherIn

- - KassenwartIn

- - PR-Beauftragte/r

- - Radtouren-KoordinatorIn

- - Beauftragte/r für Radfahr-Politik

- - Veranstaltungs-Beauftragte/r

- - Foto-KoordinatorIn

- - ...



- Vorstellung Planung Jahresprogramm 2017

- Vorschläge von Gästen und Mitgliedern für 2017

- Fahrradpolitik

- Aussprache

- Verschiedenes

- ...



Eigene Anträge:

Bitte bis eine Woiche vor der Jahresversammlung an den Sprecher Dr. Reinhard Spörer



Einladungen:

Einladungen werden Ende Dezember per Email versendet.

Mitglieder der ADFC-Ortsgruppe Langenhagen erhalten zusätzlich eine Einladung per Briefpost.



Ort:

Club-Haus des Radsport-Verein Blau-Gelb Langenhagen von 1927 e.V.

Emil-Berliner-Straße 32, 30851 Langenhagen



Zeit:

Donnerstag, 26. Januar 2017, 18:00 Uhr