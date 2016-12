3C-Carbon Group AG unterstützt das Mehrgenerationenhaus

Die Projekte im Landsberger Mehrgenerationenhaus haben sich rasant entwickelt - ein Partner aus der Wirtschaft hat die Aktivitäten von Beginn an finanziell unterstützt und stellt auch heuer wieder 15.000 Euro zur Verfügung. Während die öffentliche Förderung stagniert, erweist sich die Zusammenarbeit mit der 3C-Carbon Group AG als eine feste Bank für die AWO-Einrichtung. Deren Leiterin Margit Däubler bedankte sich jetzt für die zuverlässige und vertrauensvolle Kooperation.Geschäftsführer Karsten Jerschke erläuterte bei einem Treffen, warum er die generationenverbindende Arbeit im Mehrgenerationenhaus stärken möchte und dies seit mehreren Jahren mit substanziellen Geldspenden unterstützt: "Die Zivilgesellschaft ist für mich der wichtigste Pfeiler unseres Gemeinwesens. Das Engagement der Menschen gestaltet einen Lebensraum. Unser Standort hier ist bunt und lebendig: jung und alt, international, kreativ und solidarisch. Dafür steht für uns nicht zuletzt das Mehrgenerationenhaus mit seiner Arbeit - dazu möchten auch wir erneut einen Beitrag leisten!"Das Mehrgenerationenhaus betreut inzwischen 35 Projekte, die durch eine tatkräftige Mithilfe von 150 ehrenamtlich engagierten Bürgern umgesetzt werden. So organisiert die Einrichtung vielfältige Kontaktmöglichkeiten wie Erzählcafé, das Café der Kulturen oder den Frauentreff Interkulturell. Es betreibt die offene Begegnungsstätte Kratzertreff an der Karolinenbrücke.Lesepaten kümmern sich um die Leseanfänger an allen Grundschulen im Landkreis, aktive Senioren begleiten Jugendliche im Berufspatenprojekt „Alt hilft Jung“ zum Schulabschluss und ins Berufsleben, Sprachpaten treffen sich mit Migranten und üben die deutsche Sprache – mit und ohne Computer, Mütter mit Migrationshintergrund versuchen in eine Berufstätigkeit einzusteigen, Jugendliche qualifizieren sich als Babysitter und betreuen Kinder, Musikbegeisterte singen in einem Chor oder bereichern eine Generationenband.Diese Liste ließe sich fortsetzen und jeder Punkt für sich ist nützlich und hilfreich. Karsten Jerschke möchte, dass die Liste weiter geschrieben wird. Vergelt’s Gott dafür!