Vorlesemarathon im Mehrgenerationenhaus

Landsberg: Kratzertreff | Ein Vorlesemarathon für Kinder im Alter von 4 bis 13 Jahren findet am Samstag, 15. Oktober, in der Zeit von 10 bis 16 Uhr im AWO Mehrgenerationenhaus statt. Im Rahmen des Freiwilligentages „Freiwillich“ des Landratsamtes (k.e.b.) organisierte die seniorTrainerin Irmgard Scheibenbogen mit einigen anderen Lesepaten aus dem Landkreis die gemütlichen Lesestunden in der Begegnungsstätte Kratzertreff an der Karolinenbrücke, Hubert-von-Herkomer-Straße 73, in Landsberg.



Sie alle hoffen, dass viele Kinder den spannenden Geschichten lauschen möchten, während die Eltern in Ruhe ihren Einkäufen nachgehen können. Ihnen ist es wichtig mit der Aktion auf die Bedeutung des Lesens hinzuweisen, zumal die Ehrenamtlichen aus dem Mehrgenerationenhaus auch ansonsten ganzjährig die Leseanfänger an allen Grundschulen im ganzen Landkreis unterstützen – mit großer Anerkennung der zuständigen Schulleiter.

