1000. Reparatur im Repair Café Landsberg

Von den Fachleuten wurden wie gewohnt Kaffeemaschinen, Nähmaschinen, Textilien, Unterhaltungselektronik – Fernseher, Radio, Plattenspieler, Tonbandgerät oder CD Player, repariert.Dann war es soweit. Das Team konnte eine Dame mit einem E-Bike begrüßen. Bei der Fahrt durch den Wildpark war ihr der Kettenschutz gebrochen und sie dachte: „Auf ins Repair Café! Das hat doch heute geöffnet.“ So durfte sich Frau Müller–Syhre aus Landsberg über aktive Hilfe und eine gelungene Reparatur freuen: Die lockere Kette wurde gleich wieder gespannt.Mit einem kleinen Geschenk an die Besucherin war dieser Tag einmal mehr eine gelungene Veranstaltung im Repair Café. Die Besucher zeigen sich in Summe begeistert und nehmen das innovative Projekt in Landsberg rege an.Mailto:info@repaircafe-landsberg.dewww.repaircafe-landsberg.de