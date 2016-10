Rethen Leiners wieder erfolgreich bei den Deutschen Meisterschaften im Country- und Westerntanz

Getanzt wurde Lilt, Waltz, Smooth und Cuban.Im größten Starterfeld Newcomer Silver bestreitete Susanne Weigel ihre ersten Deutschen Meisterschaften und erreichte trotz unheimlich starker Konkurrenz auf Anhieb einen hervorragenden fünften Platz. Nur ein paar wenige Punkte trennte sie vom Treppchen.Ebenfalls zum ersten Mal dabei war Merle Ziegner in der Division Newcomer Open. Merle startete im vergangenen Jahr noch den Einstiegswettbewerb Social Cup und wurde in diesem Jahr mit ihrer Performance auf Anhieb Deutsche Vizemeisterin.Michaela Gehl, Division Newcomer Crystal, im Vorjahr mit Bronze bedacht, konnte sich dieses Jahr auf den zweiten Platz verbessern und erzielte eine weit höhere Bewertung als im Vorjahr.Zuletzt startete Rüdiger Jüstel in der Kategorie Novice Gold. Rüdiger konnte seinen Titel aus dem Vorjahr erfolgreich verteidigen.Der Dank der Turniergruppe der Rethen Leiners geht an Trainerin Hedi Jüstel, die viele Stunden ihrer Freizeit opferte um mit den Turniertänzer/innen zu arbeiten. Arme, Technik, auch Basics wurden ständig verbessert. Die Bemühungen spiegeln sich in den Ergebnissen wieder, mit denen Hedi Jüstel zufrieden war, obwohl sie mit einigen Bewertungen der Wertungsrichter nicht einverstanden war.Einen Meistertitel, zwei Vizemeister und ein guter fünfter Platz sind eine gute "Ausbeute".Das Quintett Hedi, Michaela, Susanne, Merle und Rüdiger ist inzwischen ein eingeschworenes Team. Trotz vieler zusätzlicher Trainingseinheiten und Freizeiteinbußen wollen alle weiter machen. Wir freuen uns auf die nächste Turniersaison.