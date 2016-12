. . . Partystimmung in der TUI-Arena . . . , TSV Hannover - Burgdorf gegen FRISCH AUF ! Göppingen 31:23 ( 17:12 )

. . . In einem begeisternden Spiel der Bundesliga gewannen die "Recken" gegen Frisch Auf Göppingen mit 31:23 ( 17:12 ).Die "Recken"-Festung in der TUI-Arena blieb unbesiegbar.. . . Nach diesem Ergebnis gehen die TSVer mit +22 Punkten, als 5. - Plazierter in die 2. Hälfte der Bundesligasaison, . . . ein unerwarteter sportlicher Erfolg.. . . Es entwickelte sich zu Beginn ein spannendes, abwechslungsreiches Spiel. Erst 5 Minuten vor Ende der 1. Halbzeit konnten sich die "Recken" mit 17:12 entscheidend absetzen.. . . Torwart Martin Ziemer unterband in diesem Zeitraum durch Paraden mehrere Angriffe der Göppinger und wurde mit frenetischem Jubel von den Zuschauerrängen überschüttet.. . . Bis zur 41. Minute erreichten die "Recken" eine 26:15 Führung. Durch unkonzentriertes und leichtsinniges Spiel der TSVer verringerten die Göppinger den Rückstand zwischendurch auf 22:27. Durch eine gute Torwartleistung von Malte Semisch zum Ende des Spiels geriet der Sieg TSV H.-Burgdorf jedoch nicht mehr in Gefahr.. . . Mit Partystimmung auf dem Parkett und den Rängen der TUI-Arena fand dieses wunderbare Abenderlebnis seine Fortsetzung.